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Сотрудниками ГУБОП пресечена попытка организации договорного матча в первой лиге

Телеграм-канал главного управления по борьбе с организованной преступностью сообщил, что пресек организацию договорного матча в первой лиги.



"Сотрудниками ГУБОП пресечена попытка организации договорного матча в первой лиге Чемпионата Беларуси по футболу, УСК по г.Минску возбуждено уголовное дело за подкуп участников спортивных соревнований. Скоро подробности...", — говорится в сообщении ГУБОП, пишет Прессбол.
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