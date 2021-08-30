Сотрудниками ГУБОП пресечена попытка организации договорного матча в первой лиге
Телеграм-канал главного управления по борьбе с организованной преступностью сообщил, что пресек организацию договорного матча в первой лиги.
"Сотрудниками ГУБОП пресечена попытка организации договорного матча в первой лиге Чемпионата Беларуси по футболу, УСК по г.Минску возбуждено уголовное дело за подкуп участников спортивных соревнований. Скоро подробности...", — говорится в сообщении ГУБОП, пишет Прессбол.
09:13 30/08/2021
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