Фото: инстаграм Кристины Тимановской





Лот «ушел с молотка» за приличные деньги. Покупатель заплатил за медаль легкоатлетки 21 тысячу долларов. Вот что он рассказывает о себе и мотивах своего поступка:

«Честно говоря, а не хотел большой публичности по этому поводу, однако учитывая медиа домыслы и комментарии по поводу: покупателя, самой Кристины,я решил, что будет лучше, если я проясню важные детали от первого лица», — написал обладатель медали.

О себе он рассказывает так: «Я не белорус. Я не занимаюсь политикой. Не спортсмен в настоящем или прошлом».

Говоря о том, пишет blizko.by, зачем купил медаль Тимановской, победитель аукциона замечает:

«Я не коллекционер, и не приобретал эту медаль в плане инвестирования, для меня это была акция поддержки. Людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, свою Родину, оставив и потеряв многое. Людей, которых посадили в тюрьмы безвинно, по надуманным обвинениям. Людей, которые сейчас вынужденно находятся в стадии выживания.

Когда-то, 30 лет назад, я и моя семья сами оказались в чужой стране и похожей ситуации. И там и тогда нашлись люди, которые оказывали нам помощь.

Даром и не ожидая ничего взамен. Местные и прожившие тут какое-то время эмигранты.

Кто больше, кто меньше, но в количестве,, которое я не ожидал.

Я много достиг своим трудом, построил бизнес, дом, вырастил дочь и небольшой лес деревьев. Последние годы я делаю точечную и адресную помощь, насколько могу, обычно несколько проектов одновременно. Я верю, что мое пожертвование достигнет тех, кто в нем действительно нуждается, и пусть, хоть немного но улучшит их жизнь».

Кстати, о том, что будет с медалью дальше, ее новый обладатель будет решать вместе с Кристиной Тимановской.























