Олег Шепель: впечатления положительные. Показываем такой результат, который и планировали
Председатель паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель поделился впечатлениями от выступления белорусской команды на Паралимпиаде-2020.
Игорь Бокий
"Впечатления положительные. Показываем такой результат, который и планировали. Естественно, есть и нюансы. Они связаны с коронавирусом. Два наших пловца не сумели принять участия в Олимпиаде из-за положительных тестов, хотя Макс Вашкевич претендовал на медали. Но это спорт, это жизнь. Надо принимать ее, как есть. Все в равных условиях... Что касается выступления Игоря, то Бокий однозначно VIP-персона на нынешних Играх. Его очень ценят и уважают. Это настоящая звезда. Даже по японскому телевидению показали фильм про Игоря, причем часть сюжетов снимались в Беларуси", — сказал Шепель в эфире программы "Спортклуб" на телеканале ОНТ, пишет "Прессбол".
08:35 30/08/2021
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