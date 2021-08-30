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Кристина Тимановская приостановила тренировки из-за травмы шеи

Спортсменка получила травму, выполняя упражнения со штангой весом в 120 килограмм


Кристина Тимановская приостановила тренировки из-за травмы шеи. Фото: Instagram Кристины Тимановской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская берет паузу в тренировках из-за травмы шеи, об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Бегунья пояснила, пишет kp.by, что травму она получила, выполняя упражнения со штангой весом 120 килограмм. В тот момент, когда спортсменка с ней вставала, штанга немного оторвалась от шеи и упала обратно. По словам Тимановской, она сразу же почувствовала боль и тут же закончила тренировку.

– К сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что мне придется взять паузу в тренировках из-за травмы шеи. Любое движение вызывает у меня боль и самое важное сейчас — это пройти курс реабилитации и снова вернуться в строй, — говорится в сообщении.

Спортсменка также сообщила, что сдаваться не собирается – она надеется на быстрое выздоровление после курса интенсивного лечения.
Источник: Юлия Хвощ
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