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Джервонта Девис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе

Также ему предстоит освободить регулярные титулы в легком (до 61,2 кг) или первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

Американский боксер Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе.


Дэвис освободил титул через неделю после того, как WBA потребовала от него озвучить планы на следующий поединок.

Джервонта остается обладателем регулярных чемпионских титулов в легком (до 61,2 кг) и первом полусреднем весе (до 63,5 кг). От одного из них боксеру необходимо отказаться перед следующим поединком.

Дэвис провел последний бой в июне, техническим нокаутом справившись с соотечественником Марио Барриосом.

Таким образом, единственным активным чемпионом WBA во втором полулегком весе остался венесуэлец Роджер Гутьеррес.
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