Игорь Бокий завоевал четвертую золотую медаль на Паралимпиаде
Пловец-паралимпиец Игорь Бокий на XVI летних Паралимпийских играх в Токио завоевал первое место в плавании на дистанции 50 м вольным стилем, сообщили в Минспорта Беларуси.
© REUTERS / MARKO DJURICA
Результат Бокия в категории S13 на дистанции 50 м вольным стилем - 23,21 сек. Этот результат всего на 0,01 сек. хуже мирового рекорда, который с 2015 года также принадлежит ему.
Это четвертое золото Бокия на Паралимпиаде. Ранее он стал первым на дистанции 100 м баттерфляем, после завоевал второе золото - установил мировой рекорд, проплыв первым дистанцию 100 м на спине за 56,36 сек. Третье золото белорус взял на дистанции 400 м вольным стилем.
13:27 29/08/2021
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