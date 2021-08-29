Илья Ивашко: невероятно, как один матч может все изменить... Это была неделя мечты
Белорус Илья Ивашко поделился мнением о своей победе на турнире в Уинстон-Сейлеме.
"На этой неделе было все. Во втором круге уже бронировал билеты в Нью-Йорк. Я был в двух очках от поражения, а теперь стою здесь, выиграв титул. Невероятно, как один матч может все изменить. Выступать здесь было потрясающе приятно. Мне очень понравилось. Это была неделя мечты", — приводит слова Ильи официальный сайт АТП.
12:44 29/08/2021
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