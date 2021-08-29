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Трагедия: во время взрыва в аэропорту Кабула погибли спортсмены сборной

Кари Идрис, член национальной сборной Афганистана по ушу, Мохаммад Джан Солтани, член национальной сборной по тхэквондо, и Насир Ахмад Саак, игрок крикетной команды провинции Лагман погибли в результате терракта в четверг, 26 августа.

Мохаммед Джан Султани, Заки Анвари и Кари Идрис
 
Спортсмены оказались среди десятков афганцев, убитых в результате двух кровавых взрывов в международном аэропорту Кабула, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Молодые люди пытались сбежать от хаоса, который обрушился на Афганистан после возвращения к власти талибов. В аэропорту собрались сотни афганцев, пытающихся улететь до 31 августа - крайний срок, который дали талибы. И в этой толпе в четверг два смертника привели в действие взрывные устройства.
news.obozrevatel.com
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