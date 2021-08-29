Трагедия: во время взрыва в аэропорту Кабула погибли спортсмены сборной
Кари Идрис, член национальной сборной Афганистана по ушу, Мохаммад Джан Солтани, член национальной сборной по тхэквондо, и Насир Ахмад Саак, игрок крикетной команды провинции Лагман погибли в результате терракта в четверг, 26 августа.
Мохаммед Джан Султани, Заки Анвари и Кари Идрис
Спортсмены оказались среди десятков афганцев, убитых в результате двух кровавых взрывов в международном аэропорту Кабула, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).
Молодые люди пытались сбежать от хаоса, который обрушился на Афганистан после возвращения к власти талибов. В аэропорту собрались сотни афганцев, пытающихся улететь до 31 августа - крайний срок, который дали талибы. И в этой толпе в четверг два смертника привели в действие взрывные устройства.
10:51 29/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение