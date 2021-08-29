Мохаммед Джан Султани, Заки Анвари и Кари Идрис

Спортсмены оказались среди десятков афганцев, убитых в результате двух кровавых взрывов в международном аэропорту Кабула, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).





Молодые люди пытались сбежать от хаоса, который обрушился на Афганистан после возвращения к власти талибов. В аэропорту собрались сотни афганцев, пытающихся улететь до 31 августа - крайний срок, который дали талибы. И в этой толпе в четверг два смертника привели в действие взрывные устройства.



