Фото: instagram.com/schwarzenegger





Голливудская знаменитость и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился в Instagram новым видео. Звезда показал, как проходят его тренировки, пишет korrespondent.net





"У меня была замечательная тренировка с моим другом Майклом Риганом, и мы поговорили о том, что нам нужен план в спортзале так же, как и нужен план по прекращению загрязнения окружающей среды", - написал Шварценеггер.





Актер предстал в шортах и майке, демонстрируя поклонникам свою спортивную фигуру и накачанные мышцы. Он тренировался вместе с администратором Агентства по охране окружающей среды США 45-летним Майклом Риганом, по очереди выполняя упражнения.





На кадрах заметно, что Арнольд сосредоточен на груди, спине, прессинге, а также вытягиванию по кругу в тренажерном зале и под открытым небом.





Напомним, в прошлом году Шварценеггер перенес операцию на сердце - ему заменили клапан аорты. Но несмотря на это, он продолжает заниматься спортом.



