Арнольд Шварценеггер похвастался своей спортивной фигурой в 74 года
Знаменитость тренировался вместе со своим другом. Он больше всего концентрировался на груди, спине и прессинге.
Фото: instagram.com/schwarzenegger
Голливудская знаменитость и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился в Instagram новым видео. Звезда показал, как проходят его тренировки, пишет korrespondent.net
"У меня была замечательная тренировка с моим другом Майклом Риганом, и мы поговорили о том, что нам нужен план в спортзале так же, как и нужен план по прекращению загрязнения окружающей среды", - написал Шварценеггер.
Актер предстал в шортах и майке, демонстрируя поклонникам свою спортивную фигуру и накачанные мышцы. Он тренировался вместе с администратором Агентства по охране окружающей среды США 45-летним Майклом Риганом, по очереди выполняя упражнения.
На кадрах заметно, что Арнольд сосредоточен на груди, спине, прессинге, а также вытягиванию по кругу в тренажерном зале и под открытым небом.
Напомним, в прошлом году Шварценеггер перенес операцию на сердце - ему заменили клапан аорты. Но несмотря на это, он продолжает заниматься спортом.
10:27 29/08/2021
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