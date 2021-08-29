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В решающем матче Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут.





За время проведенное на корте, Илья Ивашко 4 раза подал навылет, реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов и не допустил двойных ошибок, выиграв при этом 62 очка из 89 возможных. В тоже самое время Микаэль Имер записал на свой счет 2 эйса и допустил 3 двойных ошибки, выиграв 27 очков.





В предыдущий раз белорусский теннисист выигрывал турнир АТР в 2003 году — Максим Мирный в Роттердаме.





Для 27-летнего Ивашко это первый титул в карьере на турнирах АТР. Теперь спортсмен поднимется на 53-е место в мировом рейтинге, что является для него наивысшей позицией.