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Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере выиграл турнир категории ATP-25 в Уинстон-Сейлеме (США)

В финале Ивашко менее чем за час уверенно переиграл Микаэля Имера (Швеция), пишет «Спорт-Экспресс».

Фото: sports.ru

В решающем матче Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут.

За время проведенное на корте, Илья Ивашко 4 раза подал навылет, реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов и не допустил двойных ошибок, выиграв при этом 62 очка из 89 возможных. В тоже самое время Микаэль Имер записал на свой счет 2 эйса и допустил 3 двойных ошибки, выиграв 27 очков.

В предыдущий раз белорусский теннисист выигрывал турнир АТР в 2003 году — Максим Мирный в Роттердаме.

Для 27-летнего Ивашко это первый титул в карьере на турнирах АТР. Теперь спортсмен поднимется на 53-е место в мировом рейтинге, что является для него наивысшей позицией.
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