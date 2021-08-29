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Белорусские хоккеисты продолжат борьбу за путевку на Олимпиаду

Турнир в Братиславе - возможность завоевать единственную путевку на Олимпиаду, в группе с Беларусью также соревнуются национальные команды Словакии, Австрии и Польши.

Хоккеисты сборной Беларуси попытаются в воскресенье одолеть Словакию на турнире олимпийской квалификации в Братиславе, сообщает Sputnik.

На старте турнира в группе D белорусы проиграли сборной Польши, а чуть позже одолели Австрию. В воскресенье подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют против Словакии. Начнется матч в 18:30 (минское время).

Завершится олимпийская квалификация в воскресенье.

Чего ждать?

На данный момент белорусы набрали три балла за две встречи и занимают третье месте в группе D. На первой позиции находится Словакия (2 матча, 6 баллов).
Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт отмечал, что белорусы настроены по-боевому и намерены играть в современный хоккей. По его словам, на ближайшем турнире ждет от хоккеистов из РБ высоких скоростей и серьезного настроя.
"Этот турнир (в Братиславе – Sputnik) – о нашем характере, желании во что бы то ни стало достичь результата. Я думаю, именно это олицетворяет белорусских людей, белорусскую нацию", - рассказывал Вудкрофт.

Всего сборная Беларуси по хоккею выступала на Олимпийских играх трижды (1998, 2002 и 2010). Лучший результат на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити – четвертое место.
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