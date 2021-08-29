



- С очередными победами сына поздравляют все - и друзья, и знакомые, и даже те, кого я вижу впервые. Конечно, Паралимпиада этого года принесла нашей семье много положительных эмоций: сын уверенно берет одно золото за другим. Но и переживаний хватило, особенно тех, которые связаны с COVID-19. Тесты у наших спортсменов берут два раза в день, и каждый может быть положительным. Это очень их нервирует.





Старты в Рио-де-Жанейро также были для нас очень волнительными. В этом году мы не столько переживаем, сколько безоговорочно верим в его победу на каждом старте: он стал очень опытным и собранным спортсменом, который знает, как побороть свое волнение, отключить эмоции и настроится на призовое место.





Хорошо, что в свое время мы не бросили спорт, не отступили от намеченной цели и пошли до конца. А ведь был момент, когда у нас появились очень большие сомнения, стоит ли продолжать спортивную карьеру сына. Целиком и полностью это было связано с ухудшением зрения Игоря. Подростком он стремительно рос и был на голову выше своих сверстников, а вот мышцы глаз не справлялись с такими нагрузками, и зрение падало очень быстро.





Мы отдавали сына в плавание, потому что он был очень шустрым и подвижным ребенком, с энергией которого было трудно справиться. Даже с дисциплиной на тренировках первоначально были сложности: сына не раз выгоняли с занятий. Был даже такой комичный случай, когда мы с мужем �очти 2 недели не знали, что его опять не пускают на тренировки. Мы исправно водили его в бассейн, он заходил в раздевалку и ждал там окончания занятий. Перед выходом обратно мочил в душе голову и делал вид, что все хорошо. Обман раскрылся, когда мы случайно столкнулись с тренером. Та удивилась нашей встрече и рассказала, как обстоят дела на самом деле,- передает слова мамы чемпиона БелТА.





В прошлые годы Игорь Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6). В Токио у Игоря уже три медали.