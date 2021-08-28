



Ранее сообщалось, что Роналду вёл переговоры с «Манчестер Сити» и был близок к переходу в стан «горожан». Тем не менее, пишет Чемпионат, в итоге форвард перешёл в «МЮ», «красные дьяволы» объявили о трансфере накануне, 27 августа.





«Расстроен ли я? Это неправильное слово. У нас выдающийся состав. Но хорошо, что игрок такого уровня, как Роналду, возвращается в Англию. Я рад этому», — приводит слова Гвардиолы BTSport.





По данным английских СМИ, Роналду отказался от перехода в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой. Наставник «горожан» не дал ему гарантии попадания в стартовый состав.





Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».



