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Голливудский композитор написал гимн для российского футбольного клуба

Голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для российского футбольного клуба «Краснодар». Теперь под эту музыку будут начинаться все домашние матчи.


Сумма, в которую обошлась работа Циммера, не сообщается, отмечает РБК.

63-летний Ханс Циммер является лауреатом премии «Оскар» за музыку к мультфильму «Король лев». За свою карьеру он написал композиции для более чем 150 картин — «Человек дождя», «Гладиатор», «Начало», а также к сериям фильмов «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и «Шерлок Холмс».

«Краснодар» сейчас тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Одним из его помощников является бывший партнер по БАТЭ Александр Ермакович. В составе «Краснодара» играет белорусский защитник Александр Мартынович, пишет naviny.online.

После шести туров чемпионата России «Краснодар» с 9 очками занимает седьмое место.
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