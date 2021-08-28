Капитан сборной Австрии: если вы хотите победить такую команду, как сборная Беларуси, нужно играть все 60 минут
Капитан сборной Австрии Томас Раффль прокомментировал поражение от команды Беларуси (2:5) в матче олимпийской квалификации.
"Мы понимали, что нас ожидает сложный матч. В начале встречи мы держались очень прилично, хорошо отыграли первую треть. Но во втором периоде мы нахватались удалений, белорусы смогли реализовать несколько моментов. После этого нам было трудно вернуться в игру. Если вы хотите победить такую команду, как сборная Беларуси, вы должны играть на протяжении всех 60 минут. К сожалению, нам это не удалось", — цитирует Раффля eishockey.at, пишет Прессбол.
16:00 28/08/2021
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