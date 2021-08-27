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Лукашенко предложил отправить работать жен спортсменов

Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками государственного предприятия «Беларуськалий» раскритиковал жен футболистов и хоккеистов. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Фото: пресс-служба администрации президента Белмруси/president.gov.by

Лукашенко заявил, что представители игровых видов спорта «кривляются на поле, а их супруги сидят в смартфонах и воюют против государства».

«Работать надо всем! И жен туда. На «Белкалий», метлу им», — добавил он.

Кроме того, пишет iz.ru, в связи с тем, что футболисты и хоккеисты страны на международной арене не блещут, президент попросил министра спорта страны Сергея Ковальчука и главу «Беларуськалия» Ивана Головатого выделять им меньше денег.
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