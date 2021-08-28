Арестован футболист "Манчестер Сити" по обвинению в изнасилованиях
Состоялось первое слушание по делу защитника "Манчестер Сити" Бенджамина Менди, задержанного по обвинению в насилии.
Решением суда футболист был арестован.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист газеты The Giaurdian Джош Холлидей.
Если апелляция не будет подана, пишет ru.oxu.az, он останется под стражей до следующего судебного заседания, которое состоится 10 сентября.
12:08 28/08/2021
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