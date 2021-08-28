Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович подвел итоги победе над Австрией (5:2) в матче олимпийской квалификации, пишет Спортарена. Отметим, 23-летний игрок оформил в этом поединке дубль.





– Егор, ты оформил дубль. В чем разница между сегодняшним матчем и вчерашней игрой со сборной Польши?





– Сегодня мы начали не очень, но самое главное, у нас получилось выйти командой на второй период, показать, что мы можем играть лучше. Мы были одним целым, работали – получилось забить первый гол. А потом еще и еще. Забросили пять шайб за период и сумели переломить эту игру.





– Как вы ощущаете себя капитаном команды в столь молодом возрасте? Вам удалось завести команду и в раздевалке, и на льду, дубль – хорошее тому подтверждение.





– На самом деле капитаном я больше считаюсь на льду, а за атмосферу в раздевалке отвечают Стась и Бэйлен. Они говорят слова, которые настраивают команду. Я в раздевалке просто молчу.





– Алексей Калюжный, отвечая на вопрос о капитанстве, как-то отметил, что в сборной он лишь исполняет обязанности капитана, а капитан у белорусской команды только один. Можете ли вы сказать тоже самое?





– Я полностью согласен с вашими словами. У нас в раздевалке висит майка капитана, который был всегда в команде (Руслана Салея).





– Вам предстоит еще один матч против Словакии. За счет чего вы сможете показать такой же хоккей, который мы видели сегодня, и победить хозяев, тем самым выиграть путевку на Игры?





– Самое главное – выйти и играть командой, действовать одним кулаком, играть в активный, агрессивный хоккей, который проповедует Крэйг. Когда мы будем придерживаться системы, у нас будут появляться такие моменты, которые были во втором периоде сегодня, — сказал Шарангович.





Напомним, в первом туре белорусы потерпели поражение от поляков (0:1).





В воскресенье, 29 августа, сборная Беларуси проведет ключевой матч на турнире против словаков. Начало игры — в 18:30.