



Криштиану Роналду провел в «МЮ» 6 лет – меньше, чем в «Реале». При этом чувствовал связь с «Юнайтед», даже играя за другие команды. Такое трепетное отношение неудивительно: «Мадрид» забрал его суперзвездой, а вот в Англию Роналду ехал 17-летним пацаном, который понравился боссам «Юнайтед» всего по нескольким матчам, пишет sports.ru. Тогда он был далек от статуса мировой звезды – лишь молодой талант, готовый прогрессировать.





•‎ Уже спустя 8 месяцев после ухода из «МЮ» Криш вспоминал английский клуб в интервью News of the World.





«Конечно, я скучаю по игре за «Манчестер Юнайтед». Я провел там шесть лет, и это долгий срок. Мне интересно смотреть матчи «МЮ». Может, я туда еще вернусь.





Я хочу отработать свой контракт здесь, в «Реале», но что касается будущего… Только Бог знает. Не скажу, что я не счастлив тут. Я всем доволен, это мой клуб. Но, конечно, я скучаю по «Манчестер Юнайтед», тренеру, игрокам. Там осталась моя семья».





•‎ Следующие рассуждения Роналду о «Юнайтед» стали чуть более дежурными. Вот что он сказал Sky Sports в ноябре 2010-го: «Я удостоился чести много лет играть в Премьер-лиге, но теперь я в Ла Лиге. Никогда не знаешь, что может произойти. Возможно, я снова вернусь в Англию.





Конечно, у меня хорошие воспоминания о Манчестере, у меня остались там хорошие друзья, и я очень по ним скучаю. Никогда не знаешь, как все может сложиться».





•‎ Как вы уже поняли, Криштиану об этом спрашивали минимум раз в год. 2011-й, все тот же Sky Sports. «Я не закрываю эту дверь, – улыбался Криш. – Надеюсь на то, что ее снова получится открыть. Потому что я знаю лигу, знаю игроков, знаю атмосферу. Команда, которая больше всех мне нравится в Англии – «Манчестер Юнайтед». Но я не могу точно сказать, что я когда-нибудь снова сыграю там – я очень счастлив в «Мадриде».





•‎ В 2013-м Роналду приехал на «Олд Траффорд» вместе с «Реалом» и не праздновал забитый гол. «Очень скучаю по английскому футболу. Когда я был в «Манчестер Юнайтед», мне кажется, это были одни из лучших лет моей карьеры. Все знают, что этот клуб остался у меня в сердце, и я очень, очень скучаю. Сейчас же мне очень нравится в Испании. Я всем очень доволен в Ла Лиге, но часть моей жизни осталась в Англии».









•‎ Спустя год он пообщался уже с клубным телевидением «МЮ». «Я люблю «Манчестер Юнайтед». Вернуться? Что ж, я не знаю и вы не знаете, что произойдет. Я счастлив в «Реале», это мой дом, но «МЮ» всегда был одним из моих любимых клубов. Мне было 18 лет, когда я перешел сюда. Я выиграл здесь все, и ко мне относились как к божеству. Я очень это ценю.





«МЮ» – один из лучших клубов мира. Я испытываю к нему страсть. С некоторыми ребятами я до сих пор общаюсь, потому что со многими хорошо подружился. Не только с игроками, но и с тренерами и сотрудниками. Здесь у меня словно была вторая семья. Никогда не забуду, как здорово ко мне относились. Не забуду».





•‎ Через несколько месяцев Роналду повторил свои слова. «Я люблю «Манчестер Юнайтед». Все это знают, я много раз это говорил. Он остался в моем сердце. У меня там осталось много хороших друзей, потрясающие болельщики, и я хотел бы когда-нибудь вернуться.





Я счастлив в «Реале», у меня еще четыре года по контракту, но в «Манчестере» ко мне относились так хорошо, что не знаю, как все будет. Мне очень нравилось играть за «МЮ». Это великий клуб».





•‎ Меньше чем через год, в 2015-м, Криша спросили в интервью BBC, как он смотрит на возвращение в «МЮ». Та же мысль – в «Реале» все чудесно, но жизнь изменчива, поэтому нет смысла загадывать, что будет дальше.





• Тогда же в интервью Goal Роналду объяснял, что точно не перейдет в «Манчестер Сити». В контексте последних событий его рассуждения вновь актуальны: «У меня нет проблем с деньгами. Захочу заработать – уеду в Катар. Там денег больше, чем в «Сити».





Дело ведь не в деньгах, а в страсти».









•‎ С уходом сэра Алекса Фергюсона Криша стали все реже спрашивать о «Юнайтед» – в клубе не осталось почти никого, с кем он играл, да и снизился интерес со стороны «МЮ», который переживал не лучшие времена.





В шоу Джонатана Росса в 2015-м Роналду в очередной раз проговорил свою любовь к «Юнайтед»: «Я большой фанат «МЮ», как я говорил много раз. Мне очень комфортно в «Реале», я счастлив. Но люди знают, как я люблю «Манчестер Юнайтед». Никто не знает, как все сложится».





И правда – вряд ли кто-то знал.