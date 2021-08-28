Егор Филипенко: с моей фамилией часто что-то выходит и мало что является правдой

Защитник "Шахтера" Егор Филипенко опроверг информацию о том, что он агитировал не выходить на одну из тренировок клуба в знак протеста против методов работы нового главного тренера команды Сергея Гуренко.