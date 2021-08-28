Егор Филипенко: с моей фамилией часто что-то выходит и мало что является правдой
Защитник "Шахтера" Егор Филипенко опроверг информацию о том, что он агитировал не выходить на одну из тренировок клуба в знак протеста против методов работы нового главного тренера команды Сергея Гуренко.
Да не было там никакого бойкота. И точно я не знаю, откуда это берется в новостях. Я, если честно, не читаю. Мне кто-то что-то присылает, я так спокойно посмеюсь, уже к этому привык. С моей фамилией часто что-то выходит и мало что является правдой. Я так понимаю, это новость о том, что я агитировал, — опроверг информацию Филипенко в подкасте пресс-службы солигорчан "Вся Соль", пишет "Прессбол".
10:44 28/08/2021
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