



Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) отклонило второе предложение мадридского "Реала" по покупке нападающего Килиана Мбаппе, пишет в своем Twitter журналист Кавех Солхекол.





На этой неделе "сливочные" предложили парижанам за 22-летнего форварда 160 миллионов евро, пишет Sputnik. ПСЖ не стал продавать игрока, взвинтив за него цену в 220 миллионов евро.





По информации источника, "Реал" предпринял еще одну попытку подписать Мбаппе, предложив за него 170 миллионов. В Париже снова отклонили предложение.

В Мадриде раздумывают приостановить переговоры о трансфере футболиста до зимы.





Действующий контракт француза с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Мбаппе ранее заявил руководству клуба, что не будет создавать проблем в команде, если его не отпустят в "Реал".







