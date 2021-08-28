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ПСЖ отклонил второе предложение Реала по Мбаппе

В Париже ранее заявили, что готовы расстаться с 22-летним футболистом, но только на своих условиях.


Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) отклонило второе предложение мадридского "Реала" по покупке нападающего Килиана Мбаппе, пишет в своем Twitter журналист Кавех Солхекол.

На этой неделе "сливочные" предложили парижанам за 22-летнего форварда 160 миллионов евро, пишет Sputnik. ПСЖ не стал продавать игрока, взвинтив за него цену в 220 миллионов евро.

По информации источника, "Реал" предпринял еще одну попытку подписать Мбаппе, предложив за него 170 миллионов. В Париже снова отклонили предложение.
В Мадриде раздумывают приостановить переговоры о трансфере футболиста до зимы.

Действующий контракт француза с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Мбаппе ранее заявил руководству клуба, что не будет создавать проблем в команде, если его не отпустят в "Реал".
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