Об этом сообщает Политринг со ссылкой на БЕЛТА.





Выступающая в классе F-13 спортсменка в своей лучшей попытке отправила снаряд на 38 м 99 см. Это рекорд континента. Выиграла состязания с персональным рекордом копьеметательница из Узбекистана Нозимахон Каюмова - 42 м 49 см. Для нее это второе паралимпийское золото в карьере. Ранее она побеждала в метании копья на состязаниях в Рио. Второе место у китаянки Чжао Юпин - 41 м 85 см. Это личное достижение спортсменки, которая четыре года назад заняла в метании копья обидное четвертое место.





Таким образом, на счету белорусской паралимпийской дружины четыре медали стартов в Токио. Ранее три «золота» с мировыми достижениями выиграл пловец Игорь Бокий.