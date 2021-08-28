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Илья Ивашко вышел в финал турнира в Уинстон-Сейлеме

В финальном поединке, который состоится в ночь на воскресенье, белорус сразится против представителя Швеции Имера.

© AFP 2021 / CHRISTOF STACHE


Белорусский теннисист Илья Ивашко (№63 в рейтинге ATP) сыграет в финале турнира в Уинстон-Сейлеме (США), сообщает Sputnik.

В полуфинальной встрече белорус обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори (76) со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 8 минут.

В решающем поединке Ивашко сыграет против шведа Микаэля Имера (90), который в 1/2 турнира был сильнее испанца Карлоса Алькараса (54) - 7:5, 6:3.

Финальный матч турнира пройдет в ночь с 28 на 29 августа.
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