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Белорусский теннисист Илья Ивашко (№63 в рейтинге ATP) сыграет в финале турнира в Уинстон-Сейлеме (США), сообщает Sputnik.





В полуфинальной встрече белорус обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори (76) со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 8 минут.





В решающем поединке Ивашко сыграет против шведа Микаэля Имера (90), который в 1/2 турнира был сильнее испанца Карлоса Алькараса (54) - 7:5, 6:3.





Финальный матч турнира пройдет в ночь с 28 на 29 августа.