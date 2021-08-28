



О переходе Криштиану Роналду из итальянского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" только что объявил сам английский клуб в своем официальном твиттер-аккаунте, пишет ВВС.





"Манчестер Юнайтед" с чувством глубокого удовлетворения извещает, что клуб достиг соглашения с "Ювентусом" о переходе Кришиану Роналду, условия которого будут уточняться по результатам личных переговоров, а также медицинского обследования и (решения) визовых вопросов", - говорится в более развернутом, чем твит, но тоже довольно коротком официальном заявлении "Манчестер Юнайтед".





В пятницу Роналду приехал на тренировку "Ювентуса", но, как сообщили миру итальянские спортивные журналисты, только для того, чтобы попрощаться с товарищами по команде.





Криштиану Роналду - половинка ярчайшей двойной звезды "Роналду-Месси", под которой прошла и теперь заканчивается целая футбольная эпоха - начинал свой взлет именно в "Манчестер Юнайтед", под руководством сэра Алекса Фергюсона. До того он лишь один сезон отыграл во взрослом чемпионате на родине, в Португалии.

Звезда с рекордными результатами

Роналду пришел в манчестерский клуб в 18 лет, в 2003 году, и за шесть сезонов забил за клуб 118 голов - отметка, до которой большинство профессиональных нападающих высшего уровня не могут добраться и за всю карьеру.





Криштиану Роналду в 2009 году с кубком чемпионов английской Премьер-лиги

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Затем последовали ярчайшие девять сезонов в мадридском "Реале" (четыреста пятьдесят голов), а в 33 года, в возрасте, в котором раньше большинство футболистов уходило на покой или уезжало в Америку или Китай, Роналду перешел в знаменитый итальянский "Ювентус" - и за три сезона забил за новый клуб 101 гол.





Всего за карьеру Роналду собрал столько трофеев и достижений, что сравниться с ним может только аргентинец Лионель Месси. У Роналду - 801 гол в официальных матчах за клубы и сборную, пять "Золотых мячей", пять побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы, до которого он дотащил сборную в 2016 году, а также семь побед в чемпионатах Англии, Испании и Италии.





Известие о переходе Роналду именно в "Манчестер Юнайтед" стало довольно большим сюрпризом для сторонних наблюдателей, потому что ещё утром в пятницу спортивные обозреватели предполагали, что он вернётся в Манчестер, но не в "свой" клуб, а к его заклятым врагам - в "Манчестер Сити".







