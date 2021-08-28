



– Очевидно, первый период получился очень тяжелым для нас. Мы понимали, в каком тяжелом положении находимся после первой двадцатиминутки и у нас получилось перевернуть игру во втором периоде благодаря классным голам ребят. Рады, что удалось победить. Надеюсь, получится выиграть и в третьем матче.





– Можете сравнить этот матч с игрой против Польши?





– На самом деле у нас получилась хорошая игра против Польши. Мы полностью контролировали игру, но никак не получалось забросить. Нельзя сказать, что мы были расстроены нашей игрой. Конечно, результат не тот, которого все ждали, но играли мы хорошо. Сегодня первый период был гораздо хуже, мы понимали это и смогли наладить игру.





– Что происходило в раздевалке в первом перерыве?





– Все понимали, в каком положении оказались. Нам ничего не оставалось, кроме как перевернуть игру и выиграть. Не было никаких криков и истерик – все понимали, в какой ситуации оказались. Мы несем ответственность за результат.





– Вы забросили пять шайб во втором периоде, но не забили в третьем. Была ли установка сэкономить энергию перед заключительным матчем?





– Возможно, мы немного меньше стали думать об атаке, хотели сохранить победный результат. Мы провели отличный второй период, поэтому в третьем могли действовать проще.





– Завтра день отдыха. Как не растерять ту энергию, которую команда получила сегодня?





– На самом деле, этот день отдыха необходим. Сложно играть матч за матчем на таком уровне. Многие ребята устали. Думаю, завтрашний день пойдет команде на пользу, – сказал Принс порталу hockey.by, пишет Прессбол.



















