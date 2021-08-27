Александр Лукашенко: великие игроки проиграли Польше, где хоккеем занимается двадцать человек!
Александр Лукашенко раскритиковал старт белорусской сборной по хоккею на олимпийской квалификации в словацкой Братиславе, где она в первом матче уступила команде Польши.
Видео разместил телеграм-канал "Пул первого".
Неслыханный позор в Братиславе! Хорошая атмосфера и прогрессивный хоккей не помогли забросить… полякам
Должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А так — будем, как вчера великие хоккеисты. Поехали и проиграли Польше. Там-то хоккей вообще непопулярен, им занимается двадцать человек. Ну как так можно? А ты им деньги, деньги, деньги. Я уже министра и Головченко предупредил. Они: дай, Беларуськалий, дай деньги. Ну, даст. Но ты дай результат. А то поехали и удивили весь мир в Токио со знаком "минус". Физкультура есть, а большого спорта нет, пишет Прессбол.
20:46 27/08/2021
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