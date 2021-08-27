Александр Лукашенко: великие игроки проиграли Польше, где хоккеем занимается двадцать человек!

Александр Лукашенко раскритиковал старт белорусской сборной по хоккею на олимпийской квалификации в словацкой Братиславе, где она в первом матче уступила команде Польши.