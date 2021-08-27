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Экс-форвард "Гомеля" оказался в эпицентре скандала в премьер-лиге России

В четверг в чемпионате России случился неприятный эпизод, связанный с нарушением принципов "Fair Play". Он произошел в 6-м туре в Грозном -- в игре "Ахмата" и тульского "Арсенала".

 

Игроку "канониров" Горану Чаушичу на 31-й минуте потребовалась помощь врачей, поэтому его одноклубник Урош Радакович решил выбить мяч за пределы поля. Однако футболист "Ахмата" Бернард Бериша перехватил мяч и после прохода по флангу отдал голевой пас Мохамеду Конате. 23-летний форвард из Буркина-Фасо в сезоне-2018 выступал в "Гомеле". А затем -- в армянском "Пюнике", а также российских "Тамбове" и "Химках". Этот его мяч в ворота тульского "Арсенала" помог "Ахмату" выиграть со счетом 2:1. Заметим, что в июле гол Конате в 1-м туре чемпионата Росии в Самаре стал для команды победным в игре с "Крыльями Советов".
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