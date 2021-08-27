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Лучший тренер сезона-2020/21: Томас Тухель

Немецкий специалист привёл "Челси" к победе в Лиге чемпионов.

Томас Тухель. Фото - Getty Images

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признан лучшим тренером сезона 2020/21.

Немецкий специалист возглавил "Челси" в январе. Под его руководством Аристократы выиграли Лигу чемпионов и заняли четвертое место в чемпионате Англии, пишет Спортарена.

В женском футболе лучшим тренером признан наставник "Барселоны" Луис Кортес, который выиграл «требл» с Блаугранас — чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

"Челси" набрал шесть очков в двух стартовых турах нового сезона АПЛ. В субботу, 28 августа, команда Тухеля сыграет с "Ливерпулем".

 
Источник: Артур Борис
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