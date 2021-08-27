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Спортивный юрист о компенсации в 1 миллион долларов: Брест не платил Хачериди, объясняя проблемы коронавирусом

Спортивный юрист, руководитель "ISKOR Sport Lawyers Agency" Илья Скоропашкин прокомментировал решение Палаты по разрешению споров ФИФА, которая удовлетворила иск Евгения Хачериди к ФК "Динамо" (Брест).


Стоит ожидать, что белорусская сторона будет тянуть время в вопросе выплаты денег и, возможно, попробует обжаловать решение в Спортивном суде в Лозанне. Хотя, на мой взгляд, это не в интересах "Динамо" (Брест). Все их аргументы в этом деле сводились к пандемии коронавируса, которая якобы помешала им вовремя выплачивать Хачереди зарплату. Но в то же время с другими футболистами клуб рассчитывался вовремя. Так что тут у них мало шансов доказать свою правоту, — цитирует юриста Meta-ratings.com.ua.

В начале 2021 года экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди в одностороннем порядке расторг контракт с "Динамо" (Брест) из-за нарушения клубом контрактных обязательств. Далее со стороны футболиста последовал иск о выплате компенсации. Рассмотрение дела заняло около полугода. В результате ФИФА удовлетворила все требования футболиста к своему бывшему работодателю. Белорусский клуб теперь должен компенсировать Евгению ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. Сумма компенсации составляет 1 миллион долларов.

Хачериди находится без клуба с начала 2021 года, когда покинул брестское "Динамо". Последние дни футболист провел в расположении черговской "Десны", которую в итоге покинул по собственной инициативе, пишет "Прессбол".
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