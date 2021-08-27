US Open является последним престижным турниром «Большого шлема» в 2021 году. Основная сетка мужского и женского разряда стартует 30 августа и завершится 12 сентября. Открытый чемпионат США по теннису проходит в Нью-Йорке на хардовых покрытиях, где выступают сильнейшие и топовые теннисисты со всего мира. В этом году организаторы соревнования увеличили призовой фонд US Open-2021 до 57,5 млн долларов. У мужчин и женщин сумма призовых одинаковая, а это означает, что победители первого круга в одиночных разрядах смогут заработать $75 тысяч, финалисты – $1,25 млн, а победители - $ 2,5 млн.





Главными фаворитами на титул в категории ATP являются: Новак Джокович, который имеет шанс стать единоличным рекордсменом по количеству титулов серии «Большого шлема» (на данный момент у Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича по 20 титулов), Даниил Медведев, у которого блестящая серия побед на харде, олимпийский чемпион Александр Зверев, Стефанос Циципас. Действующий чемпион австриец Доминик Тим пропустит турнир из-за травмы, а также Рафаэль Надаль досрочно завершил нынешний сезон.





У женщин за победу готова побороться элита: действующая чемпионка Наоми Осака, первая ракетка мира Эшли Барти, белоруска Арина Соболенко, которая ни разу не побеждала на турнирах «Большого шлема». Американская титулованная теннисистка Серена Уильямс недавно заявила, что испытывает проблемы со здоровьем и пропустит Открытый чемпионат США 2021 года.





За несколько дней до старта «Комсомолка» решила посмотреть , как белорусские теннисисты готовились к предстоящему главному американскому турниру на харде.

АРИНА СОБОЛЕНКО (2-ая ракетка WTA)

СОПЕРНИЦА ПО 1-ОМУ КРУГУ US OPEN – Нина СТОЯНОВИЧ (Сербия)





Данные Арины Соболенко за 2021 год.





После неудачи на Олимпиаде в Токио Арина Соболенко переключила все свое внимание на подготовку к американскому турниру «Большого Шлема» (ТБШ). Первым турниром для 23-летней теннисистки стал канадский Монреаль с категорией WTA 1000. На старте ей досталась американка Слоан Стивенс. Матч получился напряженным, обе спортсменки показали качественный теннис, но победу праздновала белоруска – 7:6, 4:6, 6:4. Во втором круге наша спортсменка с легкостью разобралась с канадкой Ребеккой Марино – 6:1, 6:3. В четвертьфинале состоялось белорусское противостояние, где Соболенко выиграла у Виктории Азаренко – 6:2, 6:4. За проход в финал Арина сражалась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Матч закончился победой чешки - 6:3, 6:4. По окончанию матча Арина пришла в ярость, выбросила ракетку и проявила неуважение к Плишковой во время рукопожатия. Позже Соболенко публично извинилась за свое непрофессиональное поведение.





Следующим подготовительным турниром для первой ракетки Беларуси стал Цинциннати с категорией WTA 1000. Первой соперницей для Арины стала испанка Паула Бадоса. Поединок получился захватывающим и непростым для обеих спортсменок. Все решилось на тай-брейке третьего сета, где победу праздновала Бадоса – 5:7, 6:2, 7:6. На этом выступление белоруски завершилось. После окончания соревнования в Цинциннати Арина Соболенко впервые в карьере стала второй ракеткой мира, обойдя японку Наоми Осаки, которая не сумела защитить рейтинговые очки.





На американских хардовых кортах Соболенко исповедует все тот же силовой теннис, временами присутствуют провальные отрезки в игре. Тактически вторая ракетка мира выглядит неплохо, физическая готовность в отличном порядке. Улучшила процент точности своей подачи, при этом допускает немало невынужденных и двойных ошибок. Эпизодами не справляется с эмоциями, что приводит к поспешным действиям на корте. Хотя уровень игры ее остается высоким. Если Арина Соболенко сумеет не терять концентрацию и контролировать эмоции, то у нее есть все шансы побороться за первый титул ТБШ.





***

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО (19-ая ракетка WTA)

СОПЕРНИЦА ПО 1-ОМУ КРУГУ US OPEN – Тереза МАРТИНЦОВА (Чехия)





Данные Виктории Азаренко за 2021 год.

Фото: Игорь Соловьев





Свою подготовительную часть Виктория начала с турнира в Монреале (WTA 1000). В первом круге экс-первая ракетка мира без проблем одолела румынскую теннисистку Сорану Кырстя – 6:2, 6:2. Во втором раунде белоруске досталась топовая теннисистка из Греции Мария Саккари. В упорной борьбе успех праздновала Виктория Азаренко – 6:4, 3:6, 7:6. Свое выступление в Канаде Вика завершила на стадии ¼ финала против Арины Соболенко – 2:6, 4:6.





Следующей остановкой Азаренко стал турнир в Цинциннати (WTA 1000). Первые два круга белоруска прошла без каких-либо трудностей. Сначала обыграла россиянку Людмилу Самсонову – 6:2, 6:3, а затем американку Алисон Риске – 6:2, 7:5. В 1/8 финала Виктория Азаренко разгромно уступила первой ракетке мира Эшли Барти. Представительница Австралии позволила белоруске выиграть всего два гейма – 6:0, 6:2. Напомним, Азаренко является чемпионом американского Цинциннати 2020 года.





***

АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ (99-ая ракетка WTA)

СОПЕРНИЦА ПО 1-ОМУ КРУГУ US OPEN – Елена РЫБАКИНА (Казахстан)





Данные Александры Саснович за 2021 год.

Фото: Игорь Саловьев





Как известно, Александра Саснович выдает нестабильные результаты на соревнованиях. Но в американском подготовительном турне белоруска показала хорошую игру и статистику. Первым турниром для Саснович стал Цинциннати (WTA 1000). Квалификацию белорусская теннисистка прошла довольно уверенно, обыграв француженку Кристину Младенович – 6:4, 7:5, а затем соперницу из Германии Андреа Петкович - 7:5, 6:2. После выхода в основную сетку Александра не смогла справиться с британкой Хизер Уотсон – 2:6, 6:3, 1:6.





После этого Александра Саснович переключилась на турнир в Кливленде (WTA 250). В первом раунде представительнице Баларуси досталась соперница из США Кристина Махкейл – 6:4, 7:5. Во втором круге белоруска в непростом поединке обыграла аргентинскую спортсменку Надю Подороска – 6:7, 6:4, 6:4. На стадии четвертьфинала Ирина-Камелия Бегу из Румынии не пустила Саснович в полуфинал, обыграв со счетом – 6:2, 6:4.





***

ИЛЬЯ ИВАШКО (63-ая ракетка ATP)

СОПЕРНИК ПО 1-ОМУ КРУГУ US OPEN – Теннис САНГРЕНД (США)





Данные Ильи Ивашко за 2021 год.

Фото: Игорь Соловьев





Свой путь к «Большому шлему» Илья Ивашко начал с Вашингтона (ATP 500). На этом турнире белорус обыграл соотечественника Егора Герасимова – 7:5, 6:4, именитого болгарина Григора Димитрова – 6:2, 7:6. За путевку в четвертьфинал Ивашко уступил американцу Макензи Макдональду – 4:6, 4:6.





На этом Илья не остановился и продолжил свое участие в Цинциннати (ATP 1000). Здесь минчанин не сумел пройти квалификационные раунды, уступив испанцу Карлосу Алькарас Гарфия – 3:6, 4:6.





Третьей остановкой стал Уинстон-Салем (ATP 250). На этом турнире Илья Ивашко выдал отличную серию побед над топовыми теннисистами. Были обыграны: итальянец Андреас Сеппи – 6:4, 6:4, Марин Чилич из Хорватии – 4:6, 7:5, 6:4, был разгромлен немец Ян-Леннард Штруфф – 6:2, 6:1. За выход в полуфинал белорус сыграл с 12-ой ракеткой мира Пабло Карреньо-Буста, где одержал победу - 7:6, 6:3. В 1/2 финала Ивашко сразится с Эмилем Руусувуори из Финляндии. [будет дополнено]





***

ЕГОР ГЕРАСИМОВ (81-ая ракетка ATP) СОПЕРНИК ПО 1-ОМУ КРУГУ US OPEN – Хуберт ХУРКАЧ (Польша)





Данные Егора Герасимова за 2021 год .Фото: Игорь Соловьев





Другой белорус Егор Герасимов выступает крайне неудачно на американских кортах. В Вашингтоне и во время квалификации в Цинциннати стартовал с поражения, уступив Илье Ивашко – 5:7, 4:6 и японцу Ёсихито Нисиоку – 2:6, 3:6. После этих неудач Егор переключился на турнир в Уинстон-Салеме (ATP 250). Старт получился неплохим, одолев словака Норберта Гомбоша – 7:6, 3:6, 6:2. После этого потерпел поражение в драматичном поединке против опытного соперника из Франции Ришара Гаске – 6:7, 6:7. На этом Герасимов завершил подготовительный сбор перед ТБШ.















