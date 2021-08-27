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Роналду попрощался с партнерами по "Ювентусу"

Ожидается, что в ближайшее время он перейдет в «Манчестер Сити»


Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, покинет «Ювентус» в ближайшее время и перейдет в «Манчестер Сити». 

Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, португальский футболист в пятницу не принял участия в тренировке «Ювентуса». Он приехал на базу команды всего на 40 минут, чтобы попрощаться с партнерами. 

По информации Романо, Роналду ждет официального предложения от «Манчестер Сити» в ближайшие часы. 

По данным спортивных СМИ, Роналду уже согласовал детали своего контракта с «Манчестер Сити» — его зарплата в английском клубе может составить 15 миллионов евро в год, в два раза меньше, чем в «Ювентусе». Теперь клубы договариваются о компенсации за переход.

Криштиану Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. В составе клуба он дважды стал чемпионом Италии, но не смог выиграть Лигу чемпионов — хотя основной целью его прихода в «Ювентус» называлась именно победа в европейском турнире.

В начале карьеры Роналду провел шесть сезонов за «Манчестер Юнайтед», принципиального соперника «Манчестер Сити».

В начале августа Лионель Месси, наряду с Роналду считающийся лучшим игроком последних двух десятилетий, перешел из «Барселоны» в ПСЖ.
Источник: meduza.io
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