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Сдержал слово: тренер вышедшего в Лигу Европы клуба пришел на пресс-конференцию без одежды

Главный тренер бельгийского "Антверпена" Брайан Приске Педерсен вышел к журналистам без одежды после того, как его команда пробилась в групповой этап Лиги Европы.


Как оказалось, датский специалист пообещал игрокам раздеться, если они попадут в групповой этап турнира.

В последнем раунде плей-офф Лиги Европы бельгийский клуб обыграл кипрскую «Аммонию» (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти). 

Жеребьевка группового турнира состоится 27 августа.

Сегодня же состоится и жеребьевка группового турнира третьего турнира — Лиги конференций.

Ни один белорусский клуб не сумел выйти в групповой турнир ни одного из еврокубков.

И это при том, что в групповой раунд турнира пробились клубы из Эстонии, Армении и даже Гибралтара: «Флора», «Алашкерт» и «Линкольн».
Источник: nashaniva.com
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