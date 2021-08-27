



Как оказалось, датский специалист пообещал игрокам раздеться, если они попадут в групповой этап турнира.





В последнем раунде плей-офф Лиги Европы бельгийский клуб обыграл кипрскую «Аммонию» (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти).





Жеребьевка группового турнира состоится 27 августа.





Сегодня же состоится и жеребьевка группового турнира третьего турнира — Лиги конференций.





Ни один белорусский клуб не сумел выйти в групповой турнир ни одного из еврокубков.





И это при том, что в групповой раунд турнира пробились клубы из Эстонии, Армении и даже Гибралтара: «Флора», «Алашкерт» и «Линкольн».



