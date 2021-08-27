







Как объяснили в Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС), «eBay временно приостановил аккаунт из-за угрозы для своей площадки»





«Это точно наш самый популярный лот. Такого мы не ожидали! Из-за невероятно большого трафика на страницу лота от Кристины Тимановской eBay временно заблокировал наш аккаунт. Сейчас эту проблему пытаются решить!», — сообщили в БФСС.





В итоге Фонд все-таки смог повторно выставить медаль на аукцион. Лот ушел за 21 тысячу долларов. Кто приобрел его — неизвестно, имя покупателя не разглашается.





Напомним, Тимановская рассказала Белорусскому фонду спортивной солидарности (БФСС), что это одна из самых ценных медалей в ее карьере, которую она завоевала в командной эстафете на II Европейских играх в Минске в 2019 году.





«Тот старт был очень важным для меня, он проходил в родных стенах. За меня пришло болеть много людей, родных и близких. Помню, когда бежала эстафету и у меня начали заканчиваться силы, а до финиша оставалось где-то 80 метров, я услышала, что стадион просто взрывается от того, как громко за меня болеют. Поддержка людей открыла во мне второе дыхание, что помогло мне изо всех сил бежать к финишной черте», — рассказала она.