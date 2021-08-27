







По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, футболист уже забрал вещи из своего шкафчика на базе "Старой синьоры".





Агент португальца Жорже Мендеш ведет переговоры о трансфере нападающего в "Манчестер Сити". "Ювентус" требует за Роналду не менее 25 миллионов евро и не собирается отдавать его бесплатно.