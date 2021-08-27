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Роналду сообщил руководству "Ювентуса" что уходит из клуба и забрал вещи из шкафчика

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду уведомил руководство "Ювентуса", что собирается покинуть клуб до закрытия трансферного окна.



По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, футболист уже забрал вещи из своего шкафчика на базе "Старой синьоры".

Агент португальца Жорже Мендеш ведет переговоры о трансфере нападающего в "Манчестер Сити". "Ювентус" требует за Роналду не менее 25 миллионов евро и не собирается отдавать его бесплатно.
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