Новое медиа будет называться «Матч+». Регистрация уже пройдена. Холдинг хочет при этом создать и спортивный пресс-центр, а также радиостанцию в этом же сегменте.





Сейчас в «Газпром медиа» входят порядка четырех десятков телеканалов, одиннадцать радиостанций, два онлайн-СМИ, четыре журнала и т. д. В том числе группа владеет большим пакетом в известной радиостанции «Эхо Москвы», которая также является одним из крупнейших русскоязычных онлайн-СМИ.