«Газпром» обзаведется новым спортивным СМИ
Группа «Газпром медиа» решила создать новое СМИ. Это будет спортивное информационное агентство, сообщает РБК.
Новое медиа будет называться «Матч+». Регистрация уже пройдена. Холдинг хочет при этом создать и спортивный пресс-центр, а также радиостанцию в этом же сегменте.
Сейчас в «Газпром медиа» входят порядка четырех десятков телеканалов, одиннадцать радиостанций, два онлайн-СМИ, четыре журнала и т. д. В том числе группа владеет большим пакетом в известной радиостанции «Эхо Москвы», которая также является одним из крупнейших русскоязычных онлайн-СМИ.
09:44 27/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение