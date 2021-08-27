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«Газпром» обзаведется новым спортивным СМИ

Группа «Газпром медиа» решила создать новое СМИ. Это будет спортивное информационное агентство, сообщает РБК.

Новое медиа будет называться «Матч+». Регистрация уже пройдена. Холдинг хочет при этом создать и спортивный пресс-центр, а также радиостанцию в этом же сегменте.

Сейчас в «Газпром медиа» входят порядка четырех десятков телеканалов, одиннадцать радиостанций, два онлайн-СМИ, четыре журнала и т. д. В том числе группа владеет большим пакетом в известной радиостанции «Эхо Москвы», которая также является одним из крупнейших русскоязычных онлайн-СМИ.
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