



Очень много бросков, но шайба так и не зашла в ворота. Почему?

Правильно вы сказали. Итог матча на табло. Очень неприятное поражение. Готовились к игре. Не могу сказать, что была какая-то недооценка соперника, ее не было. В первую очередь хочу извиниться перед всеми болельщиками за результат. Не могу сказать, что мы суперплохо играли. Но не хватило хладнокровия. И вратарь у них здорово сыграл, но это не оправдание, конечно.





Может, сказалось излишнее волнение?

В начале игры было много сумбура. Было очень много непонятной борьбы. Что касается второй половины игры, поляки действовали очень просто. Это принесло им результат. Мы все хотели каким-то академизмом заниматься, искали лишний пас. Это нас погубило.





Впереди еще два матча.

Да, еще шансы есть. Никто голову пеплом не посыпает. Начнем с завтрашнего матча. Надеюсь, покажем ту игру, которую от нас ждут, — слова передает сайт ФХБ.



