+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Андрей Стась о поражении: в первую очередь хочу извиниться перед всеми болельщиками за результат

Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась порассуждал о причинах поражения от команды Польши (0:1) на старте олимпийской квалификации.


Очень много бросков, но шайба так и не зашла в ворота. Почему?
Правильно вы сказали. Итог матча на табло. Очень неприятное поражение. Готовились к игре. Не могу сказать, что была какая-то недооценка соперника, ее не было. В первую очередь хочу извиниться перед всеми болельщиками за результат. Не могу сказать, что мы суперплохо играли. Но не хватило хладнокровия. И вратарь у них здорово сыграл, но это не оправдание, конечно.

Может, сказалось излишнее волнение?
В начале игры было много сумбура. Было очень много непонятной борьбы. Что касается второй половины игры, поляки действовали очень просто. Это принесло им результат. Мы все хотели каким-то академизмом заниматься, искали лишний пас. Это нас погубило.

Впереди еще два матча.
Да, еще шансы есть. Никто голову пеплом не посыпает. Начнем с завтрашнего матча. Надеюсь, покажем ту игру, которую от нас ждут, — слова передает сайт ФХБ.
pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]