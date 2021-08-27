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Мбаппе снова подорожал

Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" определилось с окончательной ценой за нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.


На этой неделе мадридский "Реал" предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро. В Париже отказались от продажи игрока за такую сумму.

Позже появилась информация о том, что боссы ПСЖ готовы расстаться с Мбаппе не менее чем за 200 миллионов евро. Спортивный директор клуба Леонардо заявил, что парижане отпустят футболиста только на своих условиях.

По информации источника, ПСЖ снова поднял цену за Мбаппе – теперь клуб требует за него 220 миллионов евро.

Ранее брат владельца ПСЖ шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани обратился к "Реалу": "Если вы согласны с указанной ценой (200 миллионов евро - Sputnik), то свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом".

Шейх таким образом намекнул на валлийца Гарета Бейла, который увлекается гольфом.

Кроме того, в ПСЖ окончательно определились с заменой Мбаппе в случае его ухода. Парижане сделают предложение "Эвертону" о покупке форварда Ришарлисона.
Sputnik
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