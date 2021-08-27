Мбаппе снова подорожал





На этой неделе мадридский "Реал" предложил за 22-летнего француза 160 миллионов евро. В Париже отказались от продажи игрока за такую сумму.





Позже появилась информация о том, что боссы ПСЖ готовы расстаться с Мбаппе не менее чем за 200 миллионов евро. Спортивный директор клуба Леонардо заявил, что парижане отпустят футболиста только на своих условиях.





По информации источника, ПСЖ снова поднял цену за Мбаппе – теперь клуб требует за него 220 миллионов евро.





Ранее брат владельца ПСЖ шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани обратился к "Реалу": "Если вы согласны с указанной ценой (200 миллионов евро - Sputnik), то свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом".





Шейх таким образом намекнул на валлийца Гарета Бейла, который увлекается гольфом.





Кроме того, в ПСЖ окончательно определились с заменой Мбаппе в случае его ухода. Парижане сделают предложение "Эвертону" о покупке форварда Ришарлисона.



