О подробностях и последствиях ужасного ДТП на Ленинградском шоссе нам рассказал бывший дежурный по батальону местного отделения ГАИ Виктор Астанин. Он впервые поделился со СМИ своей историей.





Фото: Youtube





Памятник Валерию Харламову на 74-м километре Ленинградского шоссе увешан вымпелами, хоккейными свитерами и медалями. Очень много символики СКА – питерские болельщики останавливаются по дороге на игры с москвичами. Некоторые оставляют здесь клюшки. Из них особенно много детских. Несколько лет назад, к выходу фильма «Легенда №17», памятник обновили – на огромной шайбе появился портрет Харламова, у постамента – мостик с оградой. Но кто поставил самый первый мемориал в 1991 году, до сих пор было неизвестно...





За рулем была жена Харламова без прав

– Тогда, 27 августа 1981 года, в "Волге" было три человека – Харламов, его жена Ирина и ее двоюродный брат. Они ехали с дачи в Покровке на тренировку, – рассказал Виктор Астанин Sobesednik.ru. – От места аварии до Ледового комплекса ЦСКА всего 66 километров по прямой. Это было рано утром. Видимо, Харламов хотел отдохнуть, поэтому жена села за руль. Хотя у нее даже прав не было. За неделю до этой трагедии я работал на посту на 65-м километре. На моих глазах в сторону Твери на красный сигнал светофора проехала серая «Волга». Коллега на патрульной машине поехал догонять нарушителя. Вернувшись через 10 минут, рассказал: «В машине две девушки. Попросил документы. Одна мне протягивает водительское удостоверение на имя Валерия Харламова. «А сам-то он где?» – «Как где? В Италии». – «А ваши где документы?» – «Я только учусь».





- Накануне аварии на 74-м километре положили асфальт новым слоем, образовался бугор. Из-за дождя было скользко. Видимо, Ирина пыталась затормозить и ее раскрутило. Она не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения, как раз туда, где ехал ЗИЛ, груженный металлом. Стечение обстоятельств – на дороге были только эти две машины. Водитель ЗИЛа старался уйти на обочину от столкновения, но не получилось – машина просто влетела в него, все пассажиры «Волги» погибли сразу. Я видел фото ДТП – тела лежали целые, без повреждений. Только у двоюродного брата Харламова, который сидел сзади, были переломы ног, - продолжает Астанин.





- Валерка сидел на пассажирском, как и ехал. Только голова была откинута назад. Вскрытие тогда проводил доктор из Клина по фамилии Освальд. Как он потом сказал, у Харламова был разрыв внутренних органов. Тогда же ведь никто особенно не пристегивался. Даже сотрудники ГАИ за это наказывали нечасто.

Спортсмены гоняли здесь постоянно

– Новость о том, что Харламов разбился, разнеслась мгновенно. Хоккеист Геннадий Цыганков сразу прилетел на место происшествия. Он тут тогда все время ездил, мы часто виделись. Тогда еще в Солнечногорске существовала знаменитая на весь мир организация – курсы «Выстрел» для высшего командного состава, которые оканчивали все генералы и маршалы. Местный командир батальона дружил со всеми спортсменами из ЦСКА, так что мы их на дороге встречали очень часто. Тогда ведь машин было мало. В основном, у знаменитых людей и спортсменов. Как-то одна машина с ленинградскими номерами встала прям на перекрестке. Я подошел, в салоне четверо. Пассажир на переднем сиденье сразу стал оправдываться: «Товарищ инспектор, мы с Олимпиады, едем в Кремль за наградами». Я сразу догадался – баскетболисты: коленки водителя возвышались над рулем. “Здорово, - говорю, - Едешко с Беловым разобрались, выиграв на последних трех секундах. Оказалось, что Белов здесь же – на заднем сиденье. Попросил автографы. Помню, что рядом с Беловым сидела красивая девушка. Она расписалась и поставила цифру 8. Я понял, что это была Татьяна Овечкина из женской баскетбольной сборной. Мама великого хоккеиста Александра Овечкина.

Памятник поставил болельщик «Спартака»

Участок между 73-м и 71-м километрами Ленинградского шоссе, недалеко от Солнечногорска, местные гаишники прозвали «долиной смерти». В разгар нулевых здесь фиксировали по два десятка аварий в год, нередко со смертельным исходом. «Долина» находится в низине, ночью этот участок дороги заволакивает туманом.





– Харламов разбился не в этой самой точке, а на километр дальше от Москвы. На возвышении, где, наоборот, прекрасная видимость, - говорит Виктор Астанин.

За памятник Харламову мастера денег не взяли

- Я хорошо знаю человека, который поставил здесь первый памятник Харламову, - продолжает бывший работник ГАИ. - Это Мишка Чистяков, простой хоккейный болельщик. Я с его братом в одном классе учился. Мрамор он сам покупал, но за работу, насколько я знаю, мастера с него денег брать не стали. Тогда, в 1991 году, это была просто большая шайба на постаменте с надписью: «Здесь погасла звезда русского хоккея». Мы потом этот памятник еще на другую сторону дороги переносили краном. Миша вначале установил его по пути из Питера, а я говорю: «Зачем, Харламов же на встречку выехал и там погиб». Когда памятник переделали, он даже немного обижался: как же так, даже не спросил никто. В какой-то книге написали, что памятник поставили солнечногорские друзья Харламова, но это неправда. Миша такой же друг Валерию, как и я. Лично они знакомы не были. Он вообще-то «Спартак» поддерживает. Но Харламова невозможно не уважать, за кого бы ты ни болел.

5 фактов о Харламове

Родители назвали Валерием в честь Чкалова.

Всю жизнь играл с цифрой 17 на спине и ездил на «Волге» с номерами 0017.

В первое серьезное ДТП попал в 1976 году. Врачи сомневались, что он сможет встать на ноги, но Харламов вернулся в хоккей.

Незадолго до аварии 1981 года сказал, что собирается закончить карьеру.

Очень переживал, что тренер сборной Виктор Тихонов не взял его на Кубок Канады. По словам олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, в хоккее есть люди, которые до сих пор не могут простить тренеру этого факта. Мол, если бы Харламов поехал на турнир, он бы не погиб в аварии.



