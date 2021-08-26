Твиттер польской федерации хоккея: команда дралась как львы
Сборная Польши одолела команду Беларуси в стартовом матче олимпийской квалификации (1:0). Твиттер польской федерации хоккея отреагировал на победу.
Джон Мюррей защищал как вдохновленный. Филип Коморски забил решающий гол. Остальная часть команды дралась как львы. Польша обыграла Беларусь 1:0.
Победа над Беларусью стала первой для Польши в официальном матче за всю историю противостояний. Поляки выступают в третьем по силе дивизионе мирового хоккея, пишет Прессбол.
22:01 26/08/2021
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