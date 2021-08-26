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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт поздравил команду Польши с победой на старте олимпийской квалификации в Братиславе, пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).





Сегодня белорусские хоккеисты с минимальным счетом уступили полякам в первом матче олимпийской квалификации (0:1).





"Поздравляю сборную Польши с победой. Моя команда многое сегодня делала хорошо. Не получилось только забросить шайбы. Из этого и получился итоговый результат", - прокомментировал итоги встречи Вудкрофт.





Отдельно специалист отметил игру вратаря польской сборной Джона Мюррэя, который отразил 46 бросков.





По его словам, белорусы, в свою очередь, играли "немножко нервно". "По ходу встречи мы не всегда вовремя исполняли броски, дольше, чем следует, принимали решения. Из-за этого хоккеисты чувствовали обеспокоенность. Как есть", - сказал Вудкрофт.





Он добавил, что команда знала, что матч будет идти по такому сценарию. "Понимали, что это будет непростая игра, что соперники будут прежде всего действовать от обороны. Но мы не смогли переиграть вратаря сборной Польши", - сказал Вудкрофт.





В пятницу, 27 августа, белорусы сыграют против Австрии, а в воскресенье встреча со словаками. На Олимпиаду в Пекин поедет победитель группы.







