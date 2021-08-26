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УЕФА назвал лучшего игрока прошлого сезона

Помимо Жоржиньо, на приз также претендовали Кевин Де Брёйне и Н'Голо Канте.

Фото: Global Look Press

Полузащитник «Челси» Жоржиньо стал лучшим игроком сезона 2020/21по версии УЕФА. Об этом сообщает sportrbc.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

В составе английского клуба футболист выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Помимо этого в составе сборной Италии он выиграл чемпионат Европы по футболу, приняв участие во всех матчах турнира.

На награду также претендовал Кевин Де Брёйне, выступающий за «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне он стал чемпионом Англии, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси». На Евро-2020 сборная Бельгии, за которую выступал Де Брёйне, дошла до четвертьфинала, где уступила Италии. Полузащитник пропустил первую игру турнира из-за травмы, однако затем присоединился к команде.

Третьим претендентом на звание лучшего игрока сезона стал еще один игрок «Челси» Н'Голо Канте. На Евро-2020 сборная Франции с Канте в составе дошла до 1/8 финала, где уступила Швейцарии. Канте без замен провел все матчи своей команды на турнире.
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