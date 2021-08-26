На Олимпиаде в Токио белорусские спортсмены выступали под государственным флагом, команда России — под нейтральным / Reuters





"Достаточно высокая вероятность. Все к этому и идет. По моим оценкам, это решение будет озвучено на декабрьском исполкоме Международного олимпийского комитета", — заявил Опейкин в ответ на вопрос о том, насколько велика вероятность, что на следующих Олимпийских играх Беларусь будет выступать под нейтральным флагом.





По его словам, пишет Еврорадио, в МОК уже направлено с десяток кейсов, которые показывают репрессии в белорусском спорте. При чем эти "репрессии являются системной ситуацией. Это не частные отдельные случаи, а система", подчеркнул Опейкин.





МОК, по его словам, сейчас достаточно хорошо информирован по всей ситуации. На принятие решений могут повлиять и санкции США — "это тоже очень серьезный фактор, когда уже кто-то конкретно ввел жёсткие санкции по отношению к НОК Беларуси. Соответственно, для МОК это тоже очень серьезный сигнал", отметил представитель БФСС.





По его оценке, "санкции МОКа, скорее всего, будут". На это решение еще, конечно, может повлиять мировая повестка, "но вероятность очень высокая", подчеркнул Александр Опейкин.