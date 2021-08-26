+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Максим Недосеков с нулевым результатом выступил на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Первое место занял россиянин Илья Иванюк.

Максим Недосеков

Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне открыли соревнования прыгунов в высоту.

Первое место занял россиянин Илья Иванюк, показавший результат 2,30. Вторая позиция у американца Шелби Макуина — 2,27, третье место занял представитель Украины Андрей Проценко — 2,27, пишет Спортарена.

Белорусский участник соревнований Максим Недосеков с трех попыток не покорил отметку в 2,16.

Напомним, Недосеков — обладатель бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.
Источник: Ирина Т.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]