Максим Недосеков с нулевым результатом выступил на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Первое место занял россиянин Илья Иванюк.
Максим Недосеков
Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне открыли соревнования прыгунов в высоту.
Первое место занял россиянин Илья Иванюк, показавший результат 2,30. Вторая позиция у американца Шелби Макуина — 2,27, третье место занял представитель Украины Андрей Проценко — 2,27, пишет Спортарена.
Белорусский участник соревнований Максим Недосеков с трех попыток не покорил отметку в 2,16.
Напомним, Недосеков — обладатель бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.
Источник: Ирина Т.
19:59 26/08/2021
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