



"Тршинец", "Литвинов", "Михаловце", "Фридек-Мистек" — это раз. "Нью-Джерси", минское "Динамо", "Авангард", "Херши", "Спартак" — это два. Одни проиграли вторым. Вторые поставили себя в безвыходное положение в борьбе за путевку на Олимпиаду. Первые вправе ликовать, что бы ни случилось с ними после, пишет Прессбол. Можно вообще без рассказа о перипетиях матча и изучения причин белорусского поражения просто глазеть в заявки сборных и делать один-единственный вывод: позор!





Это, конечно, удар не под дых, а даже ниже пояса, но в нынешних условиях он не запрещен. Иногда не до законов аналитического жанра. Когда под началом Крэйга Вудкрофта собрались фактически все лучшие, кто есть в отечественном хоккее. Когда можно было научиться на чужих ошибках, изучив печальный казахстанский опыт, по сути, стоивший работы в тамошней национальной сборной для своего же специалиста Андрея Скабелки. Когда задача попадания на Игры в Пекин-2022 пронизывала, а зачастую и диктовала все предсезонные планы "зубров". Когда подготовке к олимпийской квалификации было подчинено все. Когда игроки все, будто один, заявляли об изменившейся атмосфере в команде.





Кстати говоря, атмосфера в национальной команде — это вообще нечто метафизическое. При Андрее Сидоренко игроки отмечали, какая она здоровская и как отличается от того, что было при Дэйве Льюисе. Под началом раннего (в смысле на первых порах после его очередного пришествия) Захарова сборники также констатировали: мол, все изменилось к лучшему. Сменил его Вудкрофт — и та же песня: раньше — так-сяк, а сейчас — о-го-го. Ну-ну.





Или игра в атакующий хоккей. Артем Демков отмечал, что Вудкрофт якобы внушает подопечным иную тактику, заточенную исключительно на чужие владения, что и отличает его от Захарова. Однако ранее вроде бы заявлялось, что Захаров — продолжатель традиций Дэйва Льюиса, который "насаждал" белорусам… остроатакующий хоккей. Строили, строили и, наконец… Нет, не построили.





В хоккей научились играть все. Трудно в начале предсезонной работы разрываться на два фронта. Только начинает прививаться игра, которую хочет видеть новый тренерский штаб. Удача была на стороне поляков. Какую хотите причину, такую и называйте в качестве основной для четвергового фиаско. В принципе все будет правдой. Правда, заикаться о них, будучи на голову сильнее индивидуально и в мыслях не допуская первого поражения в официальных матчах от поляков, несколько няёмка. Хотя пускай, если мы соглашаемся с тем, что уже выпали из второго хоккейного эшелона и близимся где-то к третьему.





Белорусы в целом и правда создали моментов больше соперника. Перебросали его практически в два с половиной раза — 46:19. Причем особенно явной эта разница была в заключительной двадцатиминутке, когда наши западные соседи очевидно подсели. Они уже не стеснялись при равном счете выбрасывать шайбу из зоны, провоцируя пробросы. Где-то в подсознании четко отдавали себе отчет, что их единственный шанс сегодня только в серии буллитов, ибо начавших оказывать недюжинное давление белорусов уже не поймать на контратаках — скорее, погоришь на оголенных собственных тылах сам. Другой вопрос, почему только после второго перерыва подопечные Вудкрофта всерьез обозначили претензии и озаботились необходимостью делать результат.





Поляки предстали попросту сбалансированной дисциплинированной дружиной. Они избегали ненужных удалений. Практиковали в собственной зоне нетипичную защиту, по двое и по трое бросаясь на нападающих противника. Такая тактика требует завидной физической готовности. Это во-первых. А во-вторых, хороша только на коротком отрезке (как вариант — на заключительных минутах встречи, когда ворота конкурентов пусты и у них на льду шестой полевой), потому что вводит оппонента в ступор. Что с этим делать, на протяжении трех периодов белорусы толком и не придумали. Так и не вышли из этого состояния на протяжении долгих 60 минут нахождения на площадке.





Призыв не задерживаться с шайбой, моментально искать партнера или любую перспективную возможность для атаки хорош, когда против тебя защита, как минимум не уступающая в классе. Однако белорусы играли так с поляками, в итоге лишая себя удобных шансов для взятий чужих ворот. Когда гораздо уместнее было бы, напротив, сделать лишний пас.









Хотя, если для такового и находилось место, отменно выручал польский кипер Джон Мюррей. Лавры героя вечера за ним остаются неоспоримо. Кто ж спорит, вот вам еще одно обстоятельство, напрямую помешавшее белорусам забросить однажды, а значит, зацепиться как минимум за овертайм. Но больно часто наша национальная сборная делает из стражей чужих ворот эдаких небожителей. Не находите?





Да и давайте уж начистоту: несколько раз белорусов выручил и Дэнни Тэйлор. В неудачниках оба раза оказывался Гжегож Пасют. В первом и третьем периодах форвард "Катовице" крайне расточительно распорядился почти стопроцентными шансами. Сначала не вывел поляков вперед, затем — не выписал приговор при счете 1:0. Аутсайдеру, каковым изначально казались поляки, хватило и его. А вот поможет ли что-то сборной Беларуси?





БЕЛАРУСЬ — ПОЛЬША — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

БРАТИСЛАВА. Арена им. Ондрея Непелы. Начало в 16.15.

БЕЛАРУСЬ: Тэйлор (Кульбаков); Бэйлен — Колячонок, Протас — Шарангович (к) — Принс; Лисовец — Еременко, Демков — Платт — Паре; Готовец — Коробов, Кодола — Стась — Буйницкий, Соловьев — Сапего, Комаров — Павлович — Усов.

ПОЛЬША: Мюррей (Рашка); Цюпа — Колюш, Шмилевски — Пас — Дзюбински (к); Вайда — Костек, Жигмунт — Вронка — Пасют; Горны — Брюк, Коморски — Урбанович — Лишчарчик; Ванацки — Яскевич, Пшигодски — Стажински — Михальски.

ШАЙБА: 0:1 — Коморски (Лишчарчик, 54.49).





РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

26.08. Беларусь — Польша — 0:1. Словакия — Австрия (20.15). 27.08. Беларусь — Австрия (16.15). Словакия — Польша (20.15). 29.08. Австрия — Польша (14.30). Словакия — Беларусь (18.30).











