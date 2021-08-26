Работники отряда специального назначения «ЗУБР» покорили Эльбрус
Работники Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» покорили Эльбрус, сообщили БелТА в МЧС.
Фото: Pixabay.com
Начальник дежурной смены Александр Курочкин и старший инженер центра поисково-спасательных работ Антон Зуйков покорили самую высокую гору России — Эльбрус, пишет zviazda.by. Ее высота составляет 5642 м над уровнем моря.
Восхождение приурочено к 30-летию со дня образования Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Республики Беларусь.
19:00 26/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение