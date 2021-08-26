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Работники отряда специального назначения «ЗУБР» покорили Эльбрус

Работники Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» покорили Эльбрус, сообщили БелТА в МЧС.

Фото: Pixabay.com

Начальник дежурной смены Александр Курочкин и старший инженер центра поисково-спасательных работ Антон Зуйков покорили самую высокую гору России — Эльбрус, пишет zviazda.by. Ее высота составляет 5642 м над уровнем моря.

Восхождение приурочено к 30-летию со дня образования Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Республики Беларусь.
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