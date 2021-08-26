



«А теперь давайте обратимся к уставу АБФФ: «Ассоциация является организацией самоуправляющейся, постоянно действующей, нейтральной в политических, религиозных, этнических, сексуальных, расовых и любых других вопросах. Любая форма дискриминации в отношении стран, лиц либо групп лиц по этническому происхождению, полу, языку, религии, политическим либо иным мотивам строго запрещена и подлежит наказанию в виде приостановки членства, исключению из АБФФ либо другим дисциплинарным санкциям. Ассоциация самостоятельно определяет свои цели, рабочие программы, организационную структуру, а также принимает внутренние акты, обязательные для ее членов».





Здесь будут только вопросы: 1) Это агитация АБФФ перед выборами в соцсетях. 2) Мы знаем, что Владимир Базанов и Михаил Мархель побывали на тайной инаугурации – это как понимать?





Был еще момент, который мы уже упоминали, когда Стасевич и Драгун заболели коронавирусом, но Стасевич полетел в Тбилиси, а Драгун тренировался в этот день, но его не взяли на самолет, потому что он не выздоровел, но он уже тренировался в БАТЭ. Но самом деле чуточку ранее Стас Драгу проявил свою гражданскую позицию.





И четвертое, когда все клубы подписывали провластные письма, когда искали людей, кто их подпишет. Кстати, я придерживаюсь точки зрения, что не надо за это лютовать, потому что эти письма не имеют никакого значения – это просто жела� �е вовлечь и футболистов в этот процесс.





И как устав и дальнейшие поступки ассоциируются с этим определением «Футбол или спорт вне политики». Или это не политика? Или это нечто другое? Или это не мы совсем? Или мы в заложниках? Может там кто-то в заложниках?



