Николай Ходасевич: «В белорусском футболе ничего не могут поменять даже люди, которые входят в исполком АБФФ»
Журналист Николай Ходасевич порассуждал о вовлечении АБФФ в политическую жизнь Беларуси.
«А теперь давайте обратимся к уставу АБФФ: «Ассоциация является организацией самоуправляющейся, постоянно действующей, нейтральной в политических, религиозных, этнических, сексуальных, расовых и любых других вопросах. Любая форма дискриминации в отношении стран, лиц либо групп лиц по этническому происхождению, полу, языку, религии, политическим либо иным мотивам строго запрещена и подлежит наказанию в виде приостановки членства, исключению из АБФФ либо другим дисциплинарным санкциям. Ассоциация самостоятельно определяет свои цели, рабочие программы, организационную структуру, а также принимает внутренние акты, обязательные для ее членов».
Здесь будут только вопросы: 1) Это агитация АБФФ перед выборами в соцсетях. 2) Мы знаем, что Владимир Базанов и Михаил Мархель побывали на тайной инаугурации – это как понимать?
Был еще момент, который мы уже упоминали, когда Стасевич и Драгун заболели коронавирусом, но Стасевич полетел в Тбилиси, а Драгун тренировался в этот день, но его не взяли на самолет, потому что он не выздоровел, но он уже тренировался в БАТЭ. Но самом деле чуточку ранее Стас Драгу проявил свою гражданскую позицию.
И четвертое, когда все клубы подписывали провластные письма, когда искали людей, кто их подпишет. Кстати, я придерживаюсь точки зрения, что не надо за это лютовать, потому что эти письма не имеют никакого значения – это просто жела� �е вовлечь и футболистов в этот процесс.
И как устав и дальнейшие поступки ассоциируются с этим определением «Футбол или спорт вне политики». Или это не политика? Или это нечто другое? Или это не мы совсем? Или мы в заложниках? Может там кто-то в заложниках?
И в качестве вывода... Друзья мои, ни 10 лет назад, не 5 лет назад, ни год назад, ни прямо сейчас мы с вами в роли болельщиков, хотя я приписываю статус журналиста мне или кому-то другому, мы ничего не можем поменять в нашем беларусском футболе. Это просто факт. В беларусском футболе не могут поменять даже люди, которые входят в исполком – или куда они там входят. Никто ничего не может поменять. Мы только это можем только обсуждать, эмоционировать, мы можем верить, можем надеяться, можем сопереживать отдельным личностям или командам. А что-то поменять мы прямо сейчас не можем. И 10 лет назад мы тоже ничего не могли поменять. Хотя журналистика, в частности, причислена к четвертой власти. Ну, к какой к четвертой власти, как больно мне это не было бы говорить, но тем не менее я это за долгие годы осознал», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.
16:36 26/08/2021
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