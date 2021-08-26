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МВД рассказало новые подробности массовой драки футбольных фанатов под Минском

И каждый волен сам решать, сгущает ли МВД краски и на этот раз.

Сотрудники милиции составили административные протоколы на участников массовой драки в районе поселка Сосны в Минском районе, сообщили в МВД.

Как ранее сообщалось, под Минском были задержаны более 10 участников околофутбольного движения.

"Зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты", - сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел

Уже установлено, что это минчане в возрасте от 15 до 21 года, они прибыли в лес под Минском для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате.

"При себе у них были баллончики с перцовым газом, приспособления для нанесения телесных повреждений, средства для оказания медицинской помощи, а также предметы с символикой, признанной экстремистской", - сказали в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что организаторы являются сторонниками неонацистской идеологии.

"За хулиганские действия в отношении лидеров и активных участников местных околофутбольных группировок составлены административные протоколы", - сообщает МВД. 
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