Сотрудники милиции составили административные протоколы на участников массовой драки в районе поселка Сосны в Минском районе, сообщили в МВД.





Как ранее сообщалось, под Минском были задержаны более 10 участников околофутбольного движения.





"Зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты", - сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел





Уже установлено, что это минчане в возрасте от 15 до 21 года, они прибыли в лес под Минском для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате.





"При себе у них были баллончики с перцовым газом, приспособления для нанесения телесных повреждений, средства для оказания медицинской помощи, а также предметы с символикой, признанной экстремистской", - сказали в МВД.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что организаторы являются сторонниками неонацистской идеологии.





"За хулиганские действия в отношении лидеров и активных участников местных околофутбольных группировок составлены административные протоколы", - сообщает МВД.