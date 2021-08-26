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Агентство "Молоко" получило Red Dot за разработку стиля сезона для ФК "Динамо"

Креативное агентство «Молоко» разработало новый стиль сезона ФК Динамо Минск

Задача
Стилем нового сезона вдохновить на поддержку болельщиков, которые привыкли болеть за сильную команду в ее самый слабый период истории. 

Background
Футбольный клуб «Динамо Минск» – легендарная команда СССР. Ее фанаты гордятся историей клуба и ставят знак равно между «чемпионы» и «Динамо».

Однако последние годы в независимой Беларуси у команды совершенно не складывается чемпионский путь. Динамо Минск 16 лет подряд не получала титула чемпиона страны, что сказалось на уровне поддержки, и трибуны опустели.

Идея
Нет ничего сильнее, чем признать свою слабость

Решение
Вдохновляющей стала смелость признать правду. «Нет ничего сильнее, чем признать свою слабость» – стратегия, ставшая основой стиля сезона.

Единица дизайна – треугольник, классическая комбинация футбольного паса.

Каждый треугольник в паттерне сезона – это результат отдельной игры на протяжении 29 лет. Треугольник стал символом фанатской поддержки, поскольку главный пас во время матча, влияющий на результат игры, это пас поддержки от болельщиков игрокам. 

Таким образом, в новом сезоне команда открыто признает, что не сильна, и показывает, насколько важна и нужна поддержка болельщиков. Стиль сезона заряжает болельщиков дать пас веры, чтобы вместе написать чемпионскую историю нового сезона.

Кейс "ФК Динамо-Минск: визуальный стиль сезона" получил престижную европейскую премию в области дизайна Red Dot в категории "Брендинг и коммуникация".
Источник: marketing.by
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