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Какая боль! 12:0

Футбольный клуб «Бавария» одержал победу над «Бремером» со счетом 12:0 в матче первого раунда Кубка Германии. Встреча прошла в Бремене.


Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте встречи, автором первого гола стал Эрик Шупо-Мотинг. Еще через 8 минут Джамал Мусиала удвоил преимущество мюнхенцев, а затем Ян-Лука Варм забил автогол (27-я минута) . В оставшееся до перерыва время Шупо-Мотинг забил еще два гола (28 и 35).

Сразу после возобновления матча в воротах «Бремера» оказалось еще два мяча, их авторами стали Малик Тилльман и Джамал Мусиала (47 и 48). Следующий гол забил Лерой Сане (65) . Окончательный счет встречи был установлен в период с 80-й по 88-ю минуту встречи. За это время голы забили Микаэль Кюизанс, Шупо-Мотинг, Буна Сарр и Корентин Толиссо.

«Бремер» выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Германии. 
РБК
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