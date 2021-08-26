Какая боль! 12:0





Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте встречи, автором первого гола стал Эрик Шупо-Мотинг. Еще через 8 минут Джамал Мусиала удвоил преимущество мюнхенцев, а затем Ян-Лука Варм забил автогол (27-я минута) . В оставшееся до перерыва время Шупо-Мотинг забил еще два гола (28 и 35).





Сразу после возобновления матча в воротах «Бремера» оказалось еще два мяча, их авторами стали Малик Тилльман и Джамал Мусиала (47 и 48). Следующий гол забил Лерой Сане (65) . Окончательный счет встречи был установлен в период с 80-й по 88-ю минуту встречи. За это время голы забили Микаэль Кюизанс, Шупо-Мотинг, Буна Сарр и Корентин Толиссо.





«Бремер» выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Германии.