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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Квалификация Лиги чемпионов завершилась, стали известны все участники группового этапа

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последние три клуба, получившие путевку в основную стадию турнира, стали известны в среду, 25 августа. Это произошло после окончания последних ответных матчей раунда плей-офф квалификации. По итогам двухраундового противостояния австрийский «РБ Зальцбург» прошел датский «Брондбю», молдавский «Шериф» — хорватское «Динамо», а донецкий «Шахтер» был сильнее «Монако».

Все участники группового этапа будут разделены на четыре корзины, в итога образуется восемь квартетов. Жеребьевка пройдет в четверг, 26 августа, в Стамбуле.
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