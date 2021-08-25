Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Квалификация Лиги чемпионов завершилась, стали известны все участники группового этапа
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Последние три клуба, получившие путевку в основную стадию турнира, стали известны в среду, 25 августа. Это произошло после окончания последних ответных матчей раунда плей-офф квалификации. По итогам двухраундового противостояния австрийский «РБ Зальцбург» прошел датский «Брондбю», молдавский «Шериф» — хорватское «Динамо», а донецкий «Шахтер» был сильнее «Монако».
Все участники группового этапа будут разделены на четыре корзины, в итога образуется восемь квартетов. Жеребьевка пройдет в четверг, 26 августа, в Стамбуле.
09:47 26/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение